NDR MV Newsletter jetzt auch per WhatsApp abonnieren Stand: 11.12.2023 15:04 Uhr Morgens wissen, was am Tag wichtig wird: Unseren NDR MV Newsletter können Sie jetzt auch per WhatsApp abonnieren. Abends gibt es dann die kurze Tageszusammenfassung der wichtigsten News für und aus Mecklenburg-Vorpommern ebenfalls bequem aufs Smartphone.

Jeden Morgen als Ausblick in den Tag und nachmittags zum Feierabend schicken wir Ihnen von Montag bis Freitag die wichtigsten Themen aus unserem Land und Ihrer Region zuverlässig, schnell und kostenlos auf Ihr Smartphone - über die NDR MV App, per E-Mail und jetzt auch per WhatsApp-Kanal. Am Wochenende gibt es den Themenüberblick einmal täglich am frühen Nachmittag.

Weitere Informationen Mecklenburg-Vorpommern immer dabei - NDR MV App Nachrichten, Musik, Videos - NDR 1 Radio MV und Nordmagazin als App. Mit Livestreams, Corona-Infos für Ihre Region und direktem Kontakt ins Studio. mehr

Die wichtigsten News aus unserem Land und Ihrer Region

Und so geht's: Öffnen Sie den Messenger-Dienst auf dem Smartphone und tippen Sie unten links auf "Aktuelles": Hier können Sie nach Kanälen suchen. Wenn Sie "NDR MV" eingeben, bekommen Sie unseren Kanal schon vorgeschlagen. Tippen Sie das Plus auf der rechten Seite und schon ist der Kanal abonniert. Um Mitteilungen zu aktuellen News zu bekommen, können Sie wahlweise die Glocke aktivieren, um keine Info zu verpassen. So können Sie Nachrichten aus unserem Land und Ihrer Region auch an Freunde und Bekannte weiterleiten. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen per Emoji!

Weitere Informationen Der NDR MV Newsletter über unsere App Aktuelle Nachrichten und Informationen bekommen Sie zweimal täglich über die NDR MV App oder per E-Mail. Hier können Sie sich für den NDR MV Newsletter registrieren. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 13.12.2023 | 06:00 Uhr