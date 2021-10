Stand: 29.10.2021 10:51 Uhr Plattdütsch an'n Sünndag

In "Plattdütsch an'n Sünndag" - von 6.05 bis 9 Uhr - melden sich unsere NDR 1 Radio MV Moderatoren up Platt. So gemütlich kann der Feiertag beginnen: Selbst im kleinsten Dorf des Landes sagen wir "gauden Morgen". Dort wo am Wochenende etwas los ist, sind unsere plattdütschen Reporter zur Stelle.

"Nieges ut Hoppenhagen"

An jedem Sonntagmorgen gibt es nun auch "Nieges ut Hoppenhagen", einem kleinen, feinen, aber fiktiven Ort irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern. Susanne Bliemel erzählt ganz besondere Dorfgeschichten up Platt. Die Neuigkeiten aus Hoppenhagen gibt es an jedem Sonntag um 6.40 und 8.40 Uhr.

AUDIO: Nieges ut Hoppenhagen: Hochtiet (2 Min) Nieges ut Hoppenhagen: Hochtiet (2 Min)