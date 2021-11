Stand: 25.11.2021 17:25 Uhr Stefan und Stefan - zwei Weihnachtswichtel wollen’s wissen

Nordmagazin Moderator Stefan Leyh und NDR 1 Radio MV Morgen-Moderator Stefan Kuna sind in Weihnachtsstimmung. Die ehrgeizigen Stefans möchten herausfinden, wer von ihnen das größere Geschick bei den Weihnachtsvorbereitungen hat.

Welcher Stefan beweist mehr Talent als Weihnachtswichtel?

Moderatorin Theresa Hebert stellt den beiden Weihnachtswichteln in der Adventszeit Aufgaben, die sie auf ihre ganz persönliche Art lösen müssen. Immer am Freitag verkündet sie die Aufgabe in der Stefan Kuna Show. Stefan Kuna und Stefan Leyh haben dann bis zum darauf folgenden Adventssonntag Zeit, die Aufgabe kreativ zu lösen.

Stimmen Sie ab!

Wie sich die beiden dabei schlagen, sehen Sie an den Adventssonntagen im Nordmagazin um 19.30 Uhr. Und dann kommen Sie ins Spiel: Stimmen Sie danach ab, welcher Stefan Ihrer Meinung nach die Aufgabe besser gelöst hat.

