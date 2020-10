Stand: 20.05.2019 10:03 Uhr Stefan Leyh

Meine innere Ruhe, die braunen Augen, meine Brust :D

Was für eine Lebensweisheit könnte bei Dir über dem Küchentisch hängen?

Gib jeden Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu sein.

Bei welchem Satz könntest Du an die Decke gehen?

Das geht nicht.

Worüber kannst Du Dich kaputtlachen?

Patricia Routledge in Ihrer Rolle als Hyacinth in "Mehr Schein als Sein".

Als Kind wärst Du gerne gewesen wie ...?

Lleyton Hewitt, ein australischer Tennisspieler.

Auf welche eigene Leistung bist Du besonders stolz?

Auf meine mündliche Mathe-Abi-Prüfung -- erst mega Alpträume gehabt, dann gar nicht so schlimm gewesen.

Was ist für Dich eine Sünde wert?

Ein Wellness-Tag.

Welcher Ort in Mecklenburg-Vorpommern ist der schönste für Dich?

Rügen. Wie in einer anderen Welt!

Welche drei Songs haben Dich bis jetzt durch Dein Leben begleitet?

My Way - Frank Sinatra The Sound of Silence - Simon & Garfunkel Heart of Gold - Neil Young.

Mit wem würdest Du gern einen Tag tauschen?

Der Bundeskanzlerin, um zu begreifen, wie anstrengend ihr Tag ist.

Wer sollte Dich spielen, wenn Dein Leben verfilmt wird?

Taylor Lautner.



Ich über mich:

Ich bin privat oft in meiner eigenen, kleinen Welt und gehe verträumt durch die Stadt. Oft denke ich dabei über Dinge nach, die ich noch erledigen muss, über Zwischenmenschliches oder wo ich heute was zu essen herbekomme (denn ich koche nicht so gerne). Was mir an meinem Beruf am meisten Spaß macht sind die Beiträge, in denen ich eine Geschichte auf ungewöhnliche, kreative Weise erzählen kann. Dann vergehen die Stunden unbemerkt, denn ich will, dass auch das letzte Detail stimmig ist. Ansonsten dreht sich mein Tag sich von morgens bis abends um Sport. Angefangen vom morgendlichen Gang auf die Waage bis zum Proteinquark vorm Zubettgehen lebe ich einen Fitness-Lifestyle. Ich zelebriere jeden Fortschritt im Fitness-Studio.

