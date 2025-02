Paris und Aix-en-Provence: Die Frankreichtournee Stand: 27.02.2025 15:40 Uhr Die NDR Radiophilharmonie gastiert mit ihrem Chefdirigenten Stanislav Kochanovsky in Paris und Aix-en-Provence. Außerdem treten kleinere Ensembles mit ausgewählten Orchestermusikerinnen und Musikern auf.

Die NDR Radiophilharmonie spielt mit ihrem Chefdirigenten Stanislav Kochanovsky im Grand Théâtre de Provence in Aix-en-Provence und im Konzerthaus La Seine Musicale. Das Orchester spielt wie bereits einige Tage vorher in Hannover Tschaikowskys Suite Nr. 3 sowie Brahms' Violinkonzert D-Dur mit dem Stargeiger Gil Shaham.

Zwischendurch Kammermusik

Die beiden Sinfoniekonzerte liegen einige Tage auseinander. In der Zwischenzeit nutzen Musikerinnen und Musikern aus dem Orchester die Gelegenheit und spielen in kleineren Ensembles ausgewählte Programme. Besonders zwei aus Frankreich stammenden Orchestermusiker kommen dabei zum Zuge: Der Posaunist Louis Rémy moderiert und spielt beim Auftritt des Blechbläserquintetts "NDR Philharmonic Brass" im Seniorenheim und in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung im Umland von Aix-en-Provence. François Lefèvre, stellvertretender Stimmführer der Bratschen, hat das Musikvermittlungsprojekt für Schulklassen auf der Studiobühne des Grand Théâtre de Provence geplant. Zehn Musikerinnen und Musiker der NDR Radiophilharmonie begleiten live Buster Keatons Stummfilm "The Boat".

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik