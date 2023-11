Louis Rémy

Posaune

Bei der NDR Radiophilharmonie seit 2023

Biografie

Louis Rémy wurde im nordfranzösischen Dechy (Arrondissement Douai) geboren. Als Siebenjähriger begann er Posaune zu spielen. Im Alter von zehn Jahren wurde er 2007 am Konservatorium in Douai aufgenommen. Dort studierte er bis 2017 bei Michaël Grzegorzewski und Jean-Philippe Navrez.

Von Frankreich ins Saarland

Anschließend führte ihn sein Weg nach Saarbrücken an die Hochschule für Musik Saar, an der er bei Guilhem Kusnierek studierte und sein Studium als Bachelor of Music (Künstlerisches Profil Orchestermusik) abschloss. Seit 2021 absolviert er, ebenfalls an der Hochschule für Musik Saar bei Guilhem Kusnierek, sein Masterstudium (Künstlerisches Profil Instrument).

Internationale Meisterkurse – Aushilfstätigkeit bei namhaften Sinfonieorchestern

Louis Rémy hat an zahlreichen internationalen Meisterkursen teilgenommen, bei denen er von renommierten Posaunisten unterrichtet wurde. Der junge Posaunist ist bereits seit mehreren Jahren als Aushilfe bei namhaften Orchestern gefragt. So spielte er z. B. bereits beim Saarländischen Staatstheater, beim Kölner Kammerorchester, bei der Staatsoperette Dresden, bei der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, bei der Dresdner Philharmonie sowie in China beim Suzhou Symphony Orchestra.

Akademist bei der Staatskapelle Dresden

Bevor Louis Rémy zur NDR Radiophilharmonie kam, war er von 2021 bis 2023 Mitglied in der Akademie Giuseppe Sinopoli der Staatskapelle Dresden. Hier wurde Guido Ulfig, stellvertretender Solo-Posaunist des Orchesters, sein musikalischer Mentor. In Dresden spielte er u. a. unter der Leitung von Christian Thielemann, Daniel Gatti, Daniel Harding oder Tugan Sokhiev.

Was war Ihr erstes prägendes Musikerlebnis?

Mein erstes prägendes Erlebnis war ein Posaunen-Konzert in meiner Heimatstadt Douai. Gespielt hat dort Michel Becquet und ein Posaunen-Oktett (Trombone Sphère) aus Nordfrankreich. Ich war damals acht Jahre alt und sehr beeindruckt.

Welches ist Ihr Lieblingsstück im Bereich der "klassischen" Musik?

Mein Lieblingsstück ist die "Alpensinfonie" von Richard Strauss.

Wenn Sie nicht Posaune spielen würden, welches Instrument würden Sie am liebsten spielen können?

Wenn ich nicht Posaune spielen würde, dann ich würde am liebsten Cello spielen.

