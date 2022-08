KonzertPlus: Matthäus-Passion 2021



Andrew Manze Dirigent

Susanne Bernhard Sopran

Sarah Romberger Alt

Matthias Winckhler Bass

NDR Chor

NDR Radiophilharmonie

Alexander Radulescu Konzept und Regie



Johann Sebastian Bach

Auszüge aus der "Matthäus-Passion" für Soli, Chor und Orchester BWV 244



Nr. 3 Choral "Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen"

Nr. 6 Arie "Buß und Reu"

Nr. 8 Arie "Blute nur, du liebes Herz"

Nr. 10 Choral "Ich bin‘s, ich sollte büßen"

Nr. 13 Arie "Ich will dir mein Herze schenken"

Nr. 17 Choral "Ich will hier bei dir stehen"

Nr. 44 Choral "Befiehl du deine Wege"

Nr. 39 Arie "Erbarme dich"

Nr. 40 Choral "Bin gleich von dir gewichen"

Nr. 42 Arie "Gebt mir meinen Jesum wieder"

Nr. 46 Choral "Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe"

Nr. 48 Rezitativ "Er hat uns allen wohlgetan"

Nr. 49 Arie "Aus Liebe will mein Heiland sterben"

Nr. 51 Rezitativ "Erbarm es Gott"

Nr. 52 Arie "Können Tränen meiner Wangen"

Nr. 54 Choral "O Haupt voll Blut und Wunden"

Nr. 64 Rezitativ "Am Abend, da es kühle war"

Nr. 65 Arie "Mache dich, mein Herze, rein"

Nr. 62 Choral "Wenn ich einmal soll scheiden"