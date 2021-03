NDR Radiophilharmonie im Video: KonzertPlus

Unter dem Namen "KonzertPlus" konzipiert und produziert die NDR Radiophilharmonie ein neues Videoformat. Stets in Verbindung mit klassischer Musik entsteht hier eine unkonventionelle Kunstform. Die Kompositionen werden in erweiterte Kontexte gestellt, verbinden sich mit Filmbildern, Texten, Schauspiel, Interviews und mehr - eben das Plus zum Konzert.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei Ihrem ganz besonderen Video-Erlebnis zu Hause.