KonzertPlus: Solveigs Lied Stand: 15.08.2022 16:00 Uhr Schauspielerin Corinna Harfouch erzählt die Geschichte von Peer Gynt. Die Videoproduktion mit der NDR Radiophilharmonie unter Leitung von Hossein Pishkar sehen Sie hier.

Was wäre, wenn uns Solveig, Peer Gynts treu ergebene Geliebte, ihre eigene persönliche Sicht auf ihren Peer erzählen könnte? Auf diesen Mann, der, vom Lebenshunger getrieben, selbstsüchtig und berechnend, auszog, die Welt zu erobern - und sich in ihr verlor? Ein Tunichtgut, wild und rücksichtslos, ein egoistischer Schuft?

Peer Gynt in Form einer musikalisch-literarischen Videoproduktion

Schauspielerin Corinna Harfouch schlüpft in dieser Videoproduktion der NDR Radiophilharmonie in die Rolle der Solveig und stellt in ihrem Monolog die Perspektive einer liebenden Frau auf einen zerrütteten Charakter in den Mittelpunkt. Ihre melancholisch-sinnlichen Betrachtungen sind eingebettet in die musikalischen Sätze der Peer-Gynt-Suiten von Edvard Grieg. Dirigent ist der Iraner Hossein Pishkar, Regie führte Alexander Radulescu. Hier finden Sie das Video der Produktion und Eindrücke von der Arbeit hinter den Kulissen.

VIDEO: Das neue KonzertPlus: Solveigs Lied - mit Corinna Harfouch (51 Min)

VIDEO: Trailer: Solveigs Lied (2 Min)

Starbesetzung für Solveig

Mit Corinna Harfouch konnte eine der bedeutendsten deutschen Charakterdarstellerinnen gewonnen werden. Als Theater- und Filmschauspielerin ist sie seit Jahrzehnten einem breiten Publikum bekannt. Das hannoversche Publikum erlebte sie in den vergangenen Jahren mehrfach auf der Bühne des Schauspielhauses, u. a. in Virginia Woolfs "Orlando".

Die Peer-Gynt-Suiten von Edvard Grieg

"Die Morgenstimmung" oder "Solveigs Lied" - wer kennt sie nicht, diese wunderbaren Melodien von Edvard Grieg. Was heute in Griegs Peer-Gynt-Suiten ein Eigenleben führt, hatte der Komponist ursprünglich als Bühnenmusik zu Henrik Ibsens gleichnamigem Drama komponiert. Jahre nach der Uraufführung des Schauspiels 1876 löste Grieg seine Musik vom Theaterstück und stellte sie in zwei Orchestersuiten neu zusammen - der entscheidende Schritt zu einem bis heute ungebrochenen Erfolg.

Die NDR Radiophilharmonie unter Leitung von Hossein Pishkar

Die musikalische Leitung hatte der junge iranischen Dirigenten Hossein Pishkar, der 2017 mit dem Deutschen Dirigentenpreis ausgezeichnet wurde.

"KonzertPlus": Das besondere Format

"KonzertPlus" ist ein Video-Konzertformat der NDR Radiophilharmonie. Stets in Verbindung mit klassischer Musik entsteht dabei eine unkonventionelle Kunstform. Die Kompositionen werden in erweiterte Kontexte gestellt, verbinden sich mit Filmbildern, Texten, Schauspiel, Interviews und mehr - eben das Plus zum Konzert.