"War Requiem": Die Workshops Zu ihrer Aufführung des "War Requiems" von Benjamin Britten hatte die NDR Radiophilharmonie ein weiträumiges Vermittlungsprojekt in ganz Niedersachsen initiiert. Wer hat mitgemacht, was passierte in den Workshops?

Das Interesse war riesig: Für das Vermittlungsprojekt zu Brittens "War Requiem" hatten sich niedersachsenweit 60 Schulklassen und Schülergruppen angemeldet. Unter den 60 Anmeldungen waren Schulklassen und Kurse aus 12 Schulen ausgelost worden, die anhand eines Workshops auf den Besuch der Generalprobe vorbereitet wurden. Klassen aus vielen weiteren Schulen nutzten das bereitgestellte Unterrichtsmaterial und waren ebenfalls zu Gast bei der Generalprobe.

Was passierte in den Workshops?

Im Mittelpunkt jedes Workshops stand die persönliche und aktive Auseinandersetzung der Jugendlichen mit dem Werk, sowohl in Bezug auf die musikalische Gestaltung als auch auf den Text. Die Schülerinnen und Schüler lernten das Werk und seinen Aufbau hörend, tanzend, szenisch interpretierend oder auch malend kennen. Ziel eines jeden Workshops war es, dass die Jugendlichen einen persönlichen und kreativen Zugang zu dem Werk erhielten und die Musik in vielfältiger Form inszenierten, um das Live-Erleben in der Generalprobe zu intensivieren. Die beteiligten Klassen trafen sich bereits vor der Generalprobe und stellten sich gegenseitig die Ergebnisse der Workshops vor.