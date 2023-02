Stand: 27.01.2023 16:00 Uhr Veronika Passin

Instrument

2. Geige

Beim NDR Elbphilharmonie Orchester seit dem

1. Februar 2012

Biografisches

Weiterblättern Vor

Zurück

Übersicht

Veronika Passin wurde 1980 in Berlin geboren. Ihre Ausbildung als Jungstudentin bei Helmut Zehetmair am Mozarteum in Salzburg setzte sie in Berlin bei Uwe-Martin Haiberg und später bei Axel Gerhardt fort. Bereits 2002 begann sie, bei den Berliner Philharmonikern auszuhelfen. 2005-07 war sie Stipendiatin der Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker und unterrichtete als Assistentin von Uwe-Martin Haiberg.

Nach Abschluss des Konzertexamens und einem Zeitvertrag bei den Berliner Philharmonikern war Veronika Passin drei Jahre lang festes Mitglied des Konzerthausorchesters Berlin, bevor sie im Februar 2012 zum NDR Elbphilharmonie Orchester wechselte.