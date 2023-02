Stand: 27.01.2023 16:00 Uhr Dave Claessen

Instrument

Hornist

Beim NDR Elbphilharmonie Orchester seit dem

20. August 1998

Biografisches

Dave Claessen, Jahrgang 1975, fing mit acht Jahren an Trompete zu spielen, stieg mit 13 Jahren auf das Horn um und begann sein Instrumentalstudium als Jungstudent bei Prof. Penzel und Will Sanders an der Musikhochschule Maastricht, Niederlande. Bis er 1996 seine erste Stelle als 3./1. Hornist im Philharmonischen Orchester Dortmund antrat, war Claessen in mehreren Jugendorchestern tätig, u. a. unter Claudio Abbado, Bernard Haitink und Valery Gergiev.

Seit 1998 ist Dave Claessen 3./1. Hornist des NDR Elbphilharmonie Orchesters. Seit 2002 unterrichtet er zudem Horn an der Staatlichen Jugendmusikschule Hamburg.

In seiner Freizeit greift Claessen gerne in die Saiten seiner E-Gitarre oder schwingt den Taktstock. Von 2005 bis 2010 leitete er das Junge Orchester Hamburg; seit 2010 nimmt dieses Hobby professionellere Gestalt an: Nach seinem Debüt beim Philharmonischen Staatsorchester der Stadt Sibiu (Rumänien) wurde er dort wieder eingeladen. Beim NDR Elbphilharmonie Orchester übernahm Claessen seit 2012 bereits mehrere Male die musikalische Leitung einiger Familienkonzerte.