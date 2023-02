Stand: 27.01.2023 16:00 Uhr Attila Balogh

Instrument

Es-Klarinette / Klarinette

Beim NDR Elbphilharmonie Orchester seit dem

1. August 2011

Biografisches

Attila Balogh wurde in Pécs (Ungarn) geboren. Er studierte von 1994 bis 1998 bei Prof. Alois Brandhofer an der Hochschule für Musik in Salzburg und war von 1998 bis 2000 Stipendiat der Orchester-Akademie der Berliner Philharmoniker.

Von 2000 bis 2011 wirkte er als Solo- Es-Klarinettist im Gewandhausorchester Leipzig. Seit 2011 ist er Mitglied des NDR Elbphilharmonie Orchesters.