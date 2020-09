Stand: 05.07.2018 14:00 Uhr Alla Rutter

Instrument

Bratsche

Beim NDR Elbphilharmonie Orchester seit dem

1. August 2015

Biografisches

Weiterblättern Vor

Zurück

Übersicht

Alla Rutter kam am 9. Februar 1980 in Alma-Ata (Kasachstan) auf die Welt. Da ihre Eltern Musiker waren, nahm auch sie mit sechs Jahren die Violine in die Hand. Mit 17 kommt Alla Rutter nach Dresden zu Prof. Reinhard Ulbricht , bei dem sie bis 2004 studiert. Anschließend erhält sie eine Stelle bei den Ersten Violinen der Hamburger Symphoniker, wo sie die nächsten zehn Jahre lang spielt.

VIDEO: "Ich liebe dieses Instrument" (6 Min)

Ihr langjähriger Wunsch Bratsche zu spielen, lässt Alla Rutter jedoch auch in dieser Zeit nicht los. Im Sommer 2015 gewinnt sie das Probespiel des NDR Elbphilharmonie Orchesters für eine Bratschenstelle und freut sich seither, endlich ihr absolut liebstes Instrument spielen zu können.