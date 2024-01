Stand: 26.01.2024 14:14 Uhr Alina Petrescu

1. Geigerin | beim NDR Elbphilharmonie Orchester seit dem 1. Dezember 2021

Weiterblättern Vor

Zurück

Übersicht

Biografisches

Alina Petrescu wurde in Bukarest geboren und erhielt ihren ersten Violinunterricht im Alter von sechs Jahren. Sie trat als Solistin mit renommierten Sinfonieorchestern in Rumänien auf und war als Kammermusikerin zu Gast bei vielen europäischen Musikfestivals. Zu ihren Erfolgen zählen zahlreiche erste Preise bei nationalen und internationalen Wettbewerben in Rumänien.

Nach ihrem Abitur an der "Dinu Lipatti" Musikgymnasium-Bukarest kam Alina Petrescu nach Berlin, wo sie ihr Diplom und Masterstudium bei Prof. Ulf Wallin an der Hochschule für Musik "Hanns Eisler" Berlin mit Auszeichnung abschloss. Bereits während ihres Studiums erhielt Alina Petrescu zwei Stipendien an der Orchesterakademie des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin und der Staatsoper "Unter den Linden" Berlin unter der Leitung von Daniel Barenboim, wo sie umfassende Orchester- und Kammermusikerfahrung sammelte.

Nach ihrer Zeit in der Akademie übernahm sie eine Position als Dritte Konzertmeisterin im Philharmonischen Orchester Hagen. Im Jahr 2016 wurde sie festes Mitglied der Ersten Violinen im NDR Elbphilharmonie Orchester unter der Leitung von Thomas Hengelbrock. Zwischen 2018 und 2021 war sie Mitglied der Ersten Violingruppe im Konzerthausorchester Berlin unter der Leitung von Christoph Eschenbach; 2021 kehrte Alina Petrescu zurück zum NDR Elbphilharmonie Orchester nach Hamburg.

Seit 2021 gastiert Alina Petrescu als Erste Konzertmeisterin mit dem auf historische Aufführungspraxis spezialisierten Balthasar-Neumann-Ensemble unter der Leitung von Thomas Hengelbrock. Im Sommer 2023 spielte sie auf Einladung im Bayreuther Festspielorchester in den 1. Violinen.