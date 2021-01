Stand: 21.01.2021 15:30 Uhr Alexandra Psareva

Position

2. Konzertmeisterin

Beim NDR Elbphilharmonie Orchester seit dem

18. August 1999

Biografisches

Alexandra Psareva wurde in St. Petersburg geboren. Sie studierte Violine zunächst bei Prof. Sakurin in St. Petersburg und wechselte dann an die Musikhochschule Hamburg zu Prof. Röhn.

Ausgezeichnet wurde sie unter anderem mit dem 2. Preis beim Wettbewerb "Junge Virtuosen" in St. Petersburg oder mit dem 1. Preis beim "Elise Meyer"-Wettbewerb, Hamburg.

Von 1997 bis 1999 spielte sie die 1. Violine im Streichquartett "Hamburger Kammerensemble". Seit 2001 ist sie in der Gruppe der 1. Violinen Mitglied des NDR Elbphilharmonie Orchesters, seit 2012 bekleidet sie die Position der 2. Konzertmeisterin. Daneben gehörte sie unter anderem 2002 dem Orchester der Bayreuther Festspiele an.

