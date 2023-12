Jetzt im Livestream: "Orpheus in der Unterwelt" aus der Elphi

Sa, 30.12.2023 | 19 Uhr

So, 31.12.2023 | 19 Uhr

Mo, 01.01.2024 | 18 Uhr

Elbphilharmonie Hamburg, Großer Saal (Platz der Deutschen Einheit 1)



Marc Minkowski Dirigent

Tamara Bounazou Sopran (Eurydice)

Alexandre Duhamel Bariton (Jupiter)

Éric Huchet Tenor (Aristée-Pluton)

Marc Mauillon Tenor (Orphée)

Aude Extrémo Mezzosopran (L’Opinion publique)

Manon Lamaison Sopran (Cupidon)

Olivia Doray Sopran (Diane)

Alix Le Saux Mezzosopran (Vénus)

Adriana Bignagni Lesca Mezzosopran (Junon)

Sahy Ratia Tenor (Mercure)

Louise Pingeot Sopran (Minerve)

Wolfgang Ablinger-Sperrhacke Tenor (John Styx)

Christoph Liebold Bass (Mars)



NDR Vokalensemble

NDR Elbphilharmonie Orchester

Romain Gilbert Szenische Einrichtung und Licht



JACQUES OFFENBACH

Orphée aux enfers (Orpheus in der Unterwelt) - Opéra bouffe in zwei Akten

(halbszenische Aufführung in französischer Sprache mit deutschen Übertiteln)



Zum Text des angepassten Librettos von Jacques Offenbach geht es hier.