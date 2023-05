Stand: 23.05.2023 11:00 Uhr Abo G und H: "Klassik Kompakt" 2023/2024

Reihe G: 3 Stundenkonzerte in der Elbphilharmonie am Sonntag, 16 Uhr

Reihe H: 3 Stundenkonzerte in der Elbphilharmonie am Sonntag, 18.30 Uhr

Die Konzerte