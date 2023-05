Stand: 23.05.2023 11:00 Uhr Abo-Informationen Hamburg

Als Abonnent:in genießen Sie einen Preisvorteil von bis zu 28 % gegenüber dem regulären Ticketpreis. Sie können Ihre Konzertbesuche langfristig planen und das Konzert immer von Ihrem festen Sitzplatz aus erleben.

Konzerttausch im Abo

In allen Konzertreihen des NDR Elbphilharmonie Orchesters haben Sie ab dem 6. Juni 2023 für die Konzerte des Saison 2023/2024 die Möglichkeit, je einen Konzerttausch vorzunehmen:

Sollten Sie ein Abonnementkonzert einmal nicht besuchen können, können Sie auf das Besuchsrecht für die entsprechende Veranstaltung verzichten und erhalten eine Gutschrift auf Ihrem Kundenkonto. Die Gutschrift kann für eine beliebige Veranstaltung des NDR Elbphilharmonie Orchesters innerhalb derselben Konzertsaison eingelöst werden. Eine Auszahlung des Betrags ist nicht möglich. Ein Tauschwunsch muss mindestens eine Woche vor dem im Abonnement gebuchten Konzert gegenüber der Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft (ELBG) schriftlich angezeigt werden. Da die Gutschrift nur auf den reduzierten Abonnementpreis erfolgt, ist bei einem Neukauf in der Regel eine Zuzahlung zu leisten.

Hamburger Abos im Überblick Abonnementreihen in der Elbphilharmonie Das NDR Elbphilharmonie Orchester bietet vielfältige Abonnements mit drei bis acht Konzerten in der Elbphilharmonie. mehr

Abonnementbedingungen

Für die Abonnements des NDR Elbphilharmonie Orchesters gelten die einheitlichen Abonnementbedingungen der ELBG, die Sie in den AGBs (Teil II) auf den Service-Seiten der Elbphilharmonie Hamburg nachlesen können.

Abo-Bestellung

Nutzen Sie ganz bequem unseren Online-Service oder kommen Sie vorbei.

Weitere Informationen Tickets & Konzertbesuch in Hamburg Alle wichtigen Informationen Ticketkauf und Online-Buchung für das NDR Elbphilharmonie Orchesters auf einen Blick. mehr

Bezahlung Ihres Abos

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag in einer Summe vor Ablauf der Zahlungsfrist.

Abonnementausweise

Die Abonnementausweise werden Ihnen bis Ende August kostenfrei per Post zugesendet. Da die Abonnementausweise zentral hergestellt und in den Versand gegeben werden, ist eine persönliche Abholung in den Vorverkaufsstellen nicht möglich.

Abo-Preise Reihe A, B, C

(8 Konzerte) PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 Abo Vollpreis 460,-€ 400,-€ 275,-€ 162,-€ 80,-€ Abo U30* 328,-€ 284,-€ 196,-€ 116,-€ 60,-€ Summe Einzelkarten 656,-€ 568,-€ 392,-€ 232,-€ 120,-€ Reihe D, E

(4 Konzerte) PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 Abo Vollpreis 243,-€ 210,-€ 145,-€ 86,-€ 46,-€ Abo U30* 164,-€ 142,-€ 98,-€ 58,-€ 30,-€ Summe Einzelkarten 328,-€ 284,-€ 196,-€ 116,-€ 60,-€ Reihe F

(3 Konzerte) PK1 PK2 PK3 PK4 PK5 Abo Vollpreis 185,-€ 160,-€ 110,-€ 65,-€ 34,-€ Abo U30* 123,-€ 107,-€ 73,-€ 43,-€ 22 € Summe Einzelkarten 246,-€ 213,-€ 147,-€ 87,-€ 45,-€ Reihe G, H "Klassik Kompakt"

(3 Konzerte) PK1 PK2 PK3 PK4 Abo Vollpreis 108,-€ 88,-€ 65,-€ 50,-€ Abo U30* 72,-€ 58,-€ 43 € 33,-€ Summe Einzelkarten 144,-€ 117,-€ 87,-€ 66,-€ Kammerkonzerte KK/EP

(6 Konzerte in der Elbphilharmonie) PK1 Abo Vollpreis 88,-€ Abo U30* 66,-€ Summe Einzelkarten 132,-€ Kammerkonzerte KK/RLS

(4 Konzerte im NDR) PK1 Abo Vollpreis 52,-€ Abo U30* 36,-€ Summe Einzelkarten 72,-€

*50 % Ermäßigung auf die Summe der Einzelkartenpreise für alle unter 30 Jahren