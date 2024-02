Heute im Livestream: Bartók Conversations Stand: 03.02.2024 06:00 Uhr Im Rahmen des Bartók-Festivals des NDR tritt Geir Lysne heute Abend mit der NDR Bigband in einen musikalischen Dialog mit dem aus Ungarn stammenden Pianisten, Komponisten und Musikethnologen Béla Bartok.

Konzert im Livestream und im Radio

Das Konzert wird heute im Videolivestream online hier auf dieser Seite übertragen sowie live auf NDR Kultur im Radio gesendet.

Auf der Suche nach Inspiration

An Gesprächsstoff würde es nicht mangeln, träfen Lysne und Bartók aufeinander, denn so weit entfernt voneinander die ästhetischen Felder der beiden Musiker auch liegen mögen, teilen sie bei ihrer Suche nach Inspiration zugleich zahlreiche Vorlieben.

Beide sind an traditionellen Formen der Musik interessiert, an traditionellen Tänzen und Rhythmen und an traditionellen Tonleitern, die nur sehr wenig Berührung haben mit den Reinheitsgeboten der wohltemperierten europäischen Kunstmusik.

Komponisten unter sich

Was Geir Lysne herauszieht aus seinen fiktiven Gesprächen mit dem bereits 1945 verstorbenen Kollegen sind daher keineswegs notengetreue Zitate aus Bartóks Werkkatalog, sondern eine Idee, wie Bartók heute komponieren würde.

Ob der große Modernist Bartók seine Musik vielleicht sogar geöffnet hätte für den Jazz und Lysnes Idee, die Ausgestaltung seiner Komposition letztlich der Improvisation und kreativen Interaktion der Musiker im Ensemble zu überlassen.

Komponist und Interpret, Solist und Ensemble

Ausgehend von derartigen Gedanken und Reflexionen über Tradition und Fortschritt in der Musik, über die Wechselbeziehungen zwischen Komponist und Interpret, zwischen Solist und Ensemble, Individuum und Kollektiv, konstruiert Geir Lysne seine vibrierenden Kompositionen für das große Jazz-Orchester. Nichts weiter. "Ich schaffe nur den Rahmen", erklärt er seine Philosophie hinter seiner Arbeit als musikalischer Leiter der NDR Bigband, "in denen die Musiker die Freiheit haben, ihr Selbst, ihre Persönlichkeit auszudrücken."

