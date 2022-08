Stand: 30.08.2022 11:00 Uhr NDR Bigband: Saison 2022/2023

Die NDR Bigband startet mit hochkarätigen Gäste, einer neuen Abo-Reihe in Hannover, neuem Management und der britischen Musikerin Nikki Iles als "Composer in Residence" in die neue Spielzeit.

VORSCHAU: NDR Bigband: Die Abo-Saison 2022/2023 (1 Min)

Die Konzertsaison 2022/2023 der NDR Bigband verspricht viele spannende Begegnungen mit Gästen, deren musikalische Ursprünge nicht unterschiedlicher sein könnten. Eigens für die NDR Bigband geschriebene Kompositionen, aber auch Jazzklassiker bringen die 17 Solist:innen gemeinsam mit ihrem Chefdirigenten Geir Lysne und Gastdirigenten wie Jörg Achim Keller auf die Bühne. Zum ersten Mal in dieser Saison ist die Aboreihe nicht nur in Hamburg, sondern auch in Hannover zu erleben. Die britische Pianistin, Komponistin und Bandleaderin Nikki Iles wird im Kalenderjahr 2023 "Composer in Residence".

Geir Lysne, langjähriger Chefdirigent der NDR Bigband, präsentiert ein Programm von großer stilistischer Bandbreite. Mit Michael Dreyer begrüßt das Jazzensemble seinen neuen Manager.

Vier Konzerte - drei Premieren - zwei Abos - eine Band

Zum ersten Mal ist die NDR Bigband nicht nur mit vier Abonnement-Konzerten in Hamburg - in der Elbphilharmonie, auf Kampnagel und in der Fabrik - sondern auch in einer zweiten Abonnement-Reihe in Hannover im kleinen Sendesaal des Landesfunkhauses Niedersachsen zu erleben.

Drei der vier Programme sind Premieren. Sie zeigen die Band in ihrer ganzen stilistischen Bandbreite: Den Auftakt macht der US-amerikanische Drummer John Hollenbeck mit einem polyrhythmischen Feuerwerk für vier Schlagzeuger und Band. Chefdirigent Geir Lysne wird auch als Komponist in Erscheinung treten: Er hat den beiden Bandmitgliedern Percy Pursglove (Trompete) und Florian Weber (Klavier) das Doppelkonzert "Chromatic Aberration" auf den Leib geschrieben. Die Reihe "Masters of Jazz" widmet sich unter der Leitung von Jörg Achim Keller dem langjährigen Leiter des Bundesjazzorchesters, Peter Herbolzheimer. Zum krönenden Abschluss der Abo-Konzerte trifft die NDR Bigband mit dem chinesischen Mundorgel-Virtuosen Wu Wei zusammen und wird unter dem Titel "Songs for Phoenix" neue Klangwelten erkunden.

Nikki Iles: Composer in Residence 2023

Über das Komponistenpodium kam die NDR Bigband mit Nikki Iles in Kontakt. Eine erste Zusammenarbeit verlief so inspirierend und erfolgreich, dass die Band beschloss, sie als Composer in Residence für das Kalenderjahr 2023 einzuladen. Somit wird die englische Musikerin gleich in zwei Spielzeiten präsent sein - als Komponistin, Arrangeurin und Bandleaderin.

Azmeh bis Entzian: Virtuose internationale und norddeutsche Gäste

Zum ersten Mal wird die Komponistin und Bassistin Hendrika Entzian mit der Bigband arbeiten. Die Preisträgerin des WDR Jazzpreises in der Kategorie "Komposition" liebt das Spannungsfeld zwischen von Spontaneität geprägten kleinen Besetzungen und gewaltig klingenden Bigbands und versucht in ihren Kompositionen, diese "Kluft" zu überbrücken.

Im Januar 2023 begrüßt die NDR Bigband erneut den virtuosen Klarinettisten Kinan Azmeh. Dieses Mal wird der syrische Musiker von der kurdischen Sängerin Aynur begleitet. Die Konzerte finden in der Hamburger Laeiszhalle und im Pavillon Hannover statt.

Die NDR Bigband ist regelmäßiger Gast bei Festivals und Konzerthäusern im gesamten Sendegebiet. Mit dem kubanischen Jazzpianisten Omar Sosa, einem langjährigen Freund der NDR Bigband, geht es zu den Eutiner Festspielen, den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, dem Steinway-Festival nach Goslar, zum Hamburger JazzOpen, nach Husum und Lübeck. Einladungen zum Heidelberger Frühling und zum Musikfest ION in Nürnberg bringen die Band zu renommierten Festivals jenseits des Sendegebietes.

Jazz im NDR: Flamenco trifft Jazz

Im Rahmen der NDR Jazz Konzerte trifft die NDR Bigband auf den spanischen Bassisten Pablo Martín Caminero. Gemeinsam mit Chefdirigent Geir Lysne zelebrieren sie in einer Uraufführung die Fusion von Flamenco und Jazz.

Nachwuchsförderung und Familienkonzerte

Die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist ein fester Baustein im Programm der NDR Bigband: Ob Kinderkonzerte, die jährlichen Schulkonzerttouren und Workshops mit Schulbigbands oder das Hamburger Preisträgerkonzert "Jugend jazzt", die Inspiration und Förderung des Nachwuchses liegt der NDR Bigband sehr am Herzen.

In der Reihe "Discover Music!" präsentiert die NDR Bigband die beliebte Geschichte "Kuno Knallforsch rockt Europa" beim NDR Familienkonzert in der Elbphilharmonie.

Ein besonderes Highlight ist in dieser Saison überdies die Bundesbegegnung "Jugend jazzt" im Mai 2023. Zum ersten Mal treffen sich die besten Nachwuchsbigbands aus ganz Deutschland in Hamburg, unter anderem auf dem Gelände des NDR. Die NDR Bigband bestreitet das Preisträgerkonzert als Abschluss der Bundesbegegnung mit herausragenden Solist:innen der vorangegangenen Landeswettbewerbe in jedem Bundesland.