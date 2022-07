Stand: 28.07.2022 11:00 Uhr NDR Jazz Konzerte: Facettenreicher Jazz aus aller Welt

Hochkarätige Musikerinnen und Musiker aus aller Welt kommen auch für diese Saison zu den NDR Jazz Konzerten. Sechs Doppelkonzerte versprechen abwechslungsreichen Hörgenuss im Rolf-Liebermann-Studio.

Die Konzertsaison 2022/2023 wird durchgehend spannend. Im Rolf-Liebermann-Studio gibt es Besuch von Musikerinnen und Musikern aus mehr als zehn Ländern: von Norwegen, Frankreich und der Ukraine bis Kuba, Brasilien und Südkorea.

Mit Anne Paceo, Eva Klesse, Mareike Wiening und Sun-Mi Hong stellen sich vier junge Schlagzeugerinnen im NDR vor. Die musikalische Bandbreite der Saison reicht von einem Flamenco-Projekt der NDR Bigband mit dem spanischen Bassisten Pablo Martín Caminero bis zum intimen Duo.

Fokus auf das Duo in dieser Saison

Überhaupt spielt das Duo in dieser Saison eine besondere Rolle: Vincent Peirani & Yamandu Costa, Lionel Loueke & Ziv Ravitz, Tamara Lukasheva & Matthias Schriefl - sie alle machen sich zu abenteuerlustigen Begegnungen auf, die keine kulturellen und stilistischen Grenzen kennen.

Konzerte im Abonnement - oder Einzeltickets buchen

In der Saison 2022/2023 bieten wir erneut alle sechs Konzerte in einem attraktiven Abonnement an - oder Sie entscheiden sich für den Einzelkartenkauf. Der Abo-Vorverkauf startet am 18. August um 11 Uhr; die Einzeltickets gehen ab dem 25. August um 11 Uhr in den Vorverkauf.