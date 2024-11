Stand: 30.10.2024 13:00 Uhr Al Jarreau: Der König des Scat und die NDR Bigband

Am 12. Februar 2017 verstarb die Jazz- und Poplegende Al Jarreau. Die NDR Bigband blickt stolz auf exklusive Aufnahmen aus der letzten gemeinsamen Probenphase - im Videomitschnitt sowie ab 1. November 2024 auch auf CD.

Die Situation hat etwas Unwirkliches. Die 18 Musiker der NDR Bigband spielen in ihrem Probenraum, dem Studio Eins des NDR in Hamburg, in ihrer Mitte sitzt ein, man muss wohl sagen, alter Mann, ein glücklicher Mann, wie eine Eminenz. Allerdings keine graue. Er singt. Er scattet. Er freut sich, und alle um ihn herum empfinden dieselbe Freude. Al Jarreau ist zurück in Hamburg. In jener Stadt, die ihn vor 37 Jahren im ganzen Land berühmt machte.

Im Jahr 2016 gastierte der große Mann des Scat, Jazz und Pop zum letzten Mal bei der NDR Bigband. Jarreau hatte sich in eine Idee von Jörg Achim Keller, dem damaligen Leiter der NDR Bigband, unsterblich verliebt. Das "Duke Ellington Songbook" wollten sie gemeinsam vertonen: "Jörgs Arbeit hat mir eine ganz neue Art der Annäherung an diese Musik erlaubt. Die Arrangements schaffen einen Mix aus Jarreau und den Qualitäten der NDR Bigband, herausgekommen ist dabei etwas Brandneues", so Jarreau.

Gemeinsame Gastspielreise durch Europas Metropolen

Gemeinsam touren Jarreau, Keller und die NDR Bigband durch Europa und geben gefeierte Gastspiele u.a. in Berlin, München, Dresden, Amsterdam, Paris, Wien und Zürich. Wenige Monate vor seinem 77. Geburtstag gibt Al Jarreau wegen "Erschöpfung" seinen Rückzug aus dem Musikgeschäft bekannt, am 12. Februar 2017 verstirbt der Gesangskünstler.