Kurz vorgestellt: Yaltah Worlitzsch Stand: 11.02.2022 10:30 Uhr Die freie Kulturredakteurin Yaltah Worlitzsch erklärt in der digitalen Werkeinführung "Klassik to Go" Hintergründiges zu den Stücken, die das NDR Elbphilharmonie Orchester aufführt.

Yaltah Worlitzsch begeistert sich schon seit Kindesbeinen für Musik und ihre Geschichten. Als Kind einer Musikerfamilie absolvierte sie zunächst ein Frühstudium Musik in den Fächern Geige und Klavier an der Musikhochschule Hannover, an das sie ein Studium der Philosophie und Ökonomie an- und abschloss.

Weitere Informationen Klassik to Go: Die digitale Werkeinführung zum Download Ob zu Hause oder unterwegs, lassen Sie sich mit der neuen Reihe "Klassik to Go" bestens auf ein Werk einstimmen. mehr

Nach Stationen beim ZDF, Radio Bremen und einem Volontariat beim NDR arbeitet sie heute als freie Kulturredakteurin.

AUDIO: Berlioz: Symphonie fantastique | Klassik to Go (8 Min) Berlioz: Symphonie fantastique | Klassik to Go (8 Min)