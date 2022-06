Peggy March live zu Gast bei NDR Schlager Stand: 27.06.2022 13:50 Uhr Mit 15 Jahren eroberte sie als jüngste Sängerin die US-Charts. Auch heute noch steht die Schlager-Legende auf der Bühne. Jetzt kommt sie zum größten Schützenfest der Welt nach Hannover - und besucht natürlich auch NDR Schlager.

Blond, jung und schrille Klamotten - schon in den 60er-Jahren war Peggy March eine Ikone. Ihren ersten Erfolg landete die gebürtige Amerikanerin im Jahr 1963 mit dem Song "I will follow him". Damals belegte sie mit gerade einmal 15 Jahren völlig überraschend Platz 1 der US-Hitparade und war die jüngste Sängerin in der Pop-Geschichte, die diesen Spitzenplatz erobern konnte. "Und dieser Rekord besteht bis heute", bestätigt Peggy March (74) mit Stolz - und ergänzt: "Dieser Song hat damals mein Leben verändert".

Erst im Februar 2022 hat Peggy March ihre neue Single "Die Frau in meinem Spiegel" veröffentlicht - und damit einen Volltreffer gelandet.

Weitere Informationen Peggy March - die Hit-Macherin Im Februar hat die Sängerin ihre Single "Die Frau in meinem Spiegel" veröffentlicht. Michael Thürnau sprach mit ihr. mehr

Welthit geschrieben

Peggy March ist ihrer Liebe zur Musik bis heute treu geblieben. "Ich habe in meinem Leben immer gerne gesungen. Und ich hatte das Glück, meiner Lieblingsbeschäftigung immer nachgehen zu können." Auch als sie nach ihrer erfolgreichen Zeit in Deutschland Anfang der 80er-Jahre in ihre Heimat USA zurückkehrte, komponierte und textete sie weiter. Damals hatte sie gerade den Song "Manuel Goodbye" geschrieben. "Da habe ich Jack White in Los Angeles getroffen", erinnert sich Peggy, "und der sagte mir: Genau so ein Lied suche ich!" Der berühmte Produzent war auf der Suche nach einem Song für das Duo Pia Zadora und Jermaine Jackson. "When the rain begins to fall" wurde ein Welthit.

In ihrem letzten Besuch bei NDR Schlager im Juni 2021 machte die sympathische Künstlerin ihren deutschen Fans Hoffnungen auf ein Wiedersehen. Mit ihrem Auftritt am 7. Juli beim Schützenfest in Hannover erfüllen sich diese für die Fans im Norden.

Weitere Informationen 2 Min Peggy March: "Mit 17 hat man noch Träume" Sie gewann 1965 mit dem Lied, für das ihre Fans sie noch heute lieben, auf Anhieb bei den deutschen Schlager-Festspielen. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR Schlager | 07.07.2022 | 14:00 Uhr