Stand: 05.06.2023 12:00 Uhr Happy Birthday, Christian Lais!

Zu seinem 60. Geburtstag am 7. Juni freut sich Christian Lais auf das neue Album. Es trägt den Titel "Anders". Am 9. Juni kommt es in den Handel. Die erste Single "Vielleicht für immer" läuft bereits im Radio rauf und runter. Die Idee zu dem Lied entstand bei einem London-Besuch. Dort entdeckte er den Spruch: Jede Liebe des Lebens beginnt mit einer Nacht. Zum Geburtstag hat NDR Schlager mit ihm gesprochen.

Später Durchbruch mit 40 Jahren

Christian Lais gehört zu den erfolgreichsten Schlagersängern der vergangenen 15 Jahre. Immer wieder schafft er es auf Platz 1 der Radiocharts. 2008 veröffentlichte er sein erstes Album "Mein Weg". Der Titel "Sie vergaß zu verzeih'n" wurde zum Hit. Lais war schon Mitte 40 als ihm der Durchbruch gelang. Es folgten Hits wie "Atemlos" und "Ihr Ring liegt immer noch hier".

2011 erschien ein Duett mit Ute Freudenberg. "Über den Dächern von Berlin" stürmte die offiziellen deutschen Charts. Das gemeinsame Album "Ungeteilt" erreichte Platz 14, wurde mehr als 100.000 Mal verkauft und mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet.

Selbst ist der Mann

Christian Lais kann nach eigenen Angaben sehr gut backen, kochen, nähen und bügeln, was er von seiner Mutter und seiner Großmutter gelernt habe. Am liebsten koche er Gerichte, die wenig Aufwand verursachen, aber lecker sind.

Christian Lais war zu Gast bei NDR Schlager und hat über sein neues Album gesprochen. Das Interview zum Geburtstag hören Sie am Mittwoch, dem 7. Juni, ab 10 Uhr auf NDR Schlager mit Jens Krause.

Dieses Thema im Programm: NDR Schlager | 07.06.2023 | 10:00 Uhr