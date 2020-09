Stand: 31.01.2013 12:00 Uhr

Katja Weise

Mit Künstlern ins Gespräch kommen und über Kunst sprechen - vor allem über Theater und Literatur, das ist für Katja Weise ein Traumjob. Dass sie einmal beim Radio landen würde, hätte sie sich trotzdem nicht träumen lassen, doch ein Hörfunkpraktikum nach dem Germanistik-Studium machte Lust auf mehr.

Und so landete die gebürtige Essenerin nach dem Volontariat an der Henri-Nannen-Schule schließlich beim NDR. Seit 2003 arbeitet sie für NDR Kultur als Moderatorin und Kritikerin. Am meisten freut sie sich jedes Jahr auf die Zeit nach der Sommerpause, wenn es an den Bühnen wieder heißt: Vorhang auf!