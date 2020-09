Stand: 26.11.2013 14:00 Uhr

Jan Wiedemann

Popmusik studieren - und was macht man später mal damit? Diese Frage musste sich Jan Wiedemann oft anhören. Die Antwort war ihm schon früh klar: Musik würde in seinem Leben immer eine große Rolle spielen. Aufgewachsen im Leinebergland in Niedersachsen entdeckte er als Kind seine Begeisterung für Tasteninstrumente. Bis heute ist er Keyboarder in einer Coverband.

Spätestens durch Reportagen für die Lokalzeitung entstand der einzige Berufswunsch, Journalist zu werden. Mit dem Radio fand Jan Wiedemann schließlich seine Berufung, denn es verbindet seine beiden großen Leidenschaften - Musik und Journalismus - wie kaum ein anderes Medium. Da lag das Volontariat beim NDR nahe.

Auf NDR Kultur moderiert Jan Wiedemann u.a. die Sendungen "Klassisch unterwegs" und "Kultur Aktuell". Außerdem arbeitet er bei NDR 2 in der Nachrichtenredaktion.