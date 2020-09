Stand: 31.01.2013 12:00 Uhr

Friederike Westerhaus

Ihre beiden Leidenschaften hat Friederike Westerhaus zum Beruf gemacht: klassische Musik und Journalismus. Schon als Kind schnupperte sie in die Medienwelt hinein: ihre Großeltern hatten einen Zeitungsverlag. Nach einem Volontariat bei der Deister- und Weserzeitung in Hameln studierte sie Musikwissenschaften und Journalistik in Hamburg, und packte während des Studiums immer wieder ihr Instrument aus, die Bratsche.

Neben der Orchester-Innenansicht lernte sie so auch wunderschöne Kirchen und Konzertorte in ganz Norddeutschland kennen. Heute liebt sie es, live Konzerte zu moderieren und freut sich über all die intensiven Begegnungen mit spannenden Menschen für die Sendung "Klassik à la carte".