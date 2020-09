Stand: 31.01.2013 12:00 Uhr

Cana Yasemin Czyrt

Wenn man im Schreiben von To-Do-Listen nicht unter- sondern aufgeht, sucht man sich am besten dort einen Platz, wo es dynamisch und schöpferisch zugeht und Stillstand ein Fremdwort ist. Dort, wo Kultur in die Öffentlichkeit gehört, ist Cana Yasemin Czyrt genau richtig. Sie zückt unbeirrbar Stift und Papier, organisiert und vernetzt.

Voller Neugier für Gesellschaften und wie sie funktionieren, studierte die gebürtige Dortmunderin Politikwissenschaften in Hamburg und Bologna, machte praktische Erfahrungen an Theatern, im Film und Verlagswesen, im Kulturmanagement in New York und absolvierte journalistische Praktika bei Funk und Fernsehen in Mainz und Potsdam.

Ihre Begeisterung für Journalismus und Projektplanung vereint sie seit 2019 in der Programmkoordination von NDR Kultur. Dort betreut sie unter anderem das Netzwerk von Kulturpartnern, ist auf Veranstaltungen unterwegs und leitet die Produktion des NDR Kultur Buches.