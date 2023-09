Umfrage: Essen gehen - bald Luxus? Stand: 06.09.2023 06:00 Uhr Essen gehen wird teurer, weil die Mehrwertsteuer auf Speisen steigt - in Restaurants ebenso wie in Fastfood-Ketten und Imbissstuben. Wird auswärts essen zum Luxus? Sagen Sie es uns in der neuen Umfrage von #NDRfragt!

Ab Januar 2024 steigt der während der Coronapandemie auf sieben Prozent reduzierte Mehrwertseuersatz auf Speisen in Restaurants wieder auf 19 Prozent an. In der Umfrage fragen wir Sie: Wie wichtig ist es Ihnen, auswärts zu essen? Wie oft leisten Sie es sich, in ein Restaurant zu gehen?

Und: Finden Sie es richtig, dass für Speisen in Restaurants der Mehrwertsteuersatz wieder angehoben wird? Was geht Ihrer Meinung nach verloren, wenn essen gehen für immer mehr Menschen unerschwinglich wird? Sagen Sie uns Ihre Meinung!

So nehmen Sie an der Umfrage teil

Wenn Sie noch nicht Mitglied bei #NDRfragt sind, melden Sie sich zuerst an und beantworten ein paar Fragen zur Registrierung. Danach bekommen Sie sofort die Einladung zur aktuellen Umfrage per E-Mail geschickt.



Sollten Sie bereits als Mitglied der #NDRfragt-Community registriert sein, haben Sie automatisch eine E-Mail mit einem Link zur aktuellen Umfrage bekommen. Klicken Sie einfach auf den Link in der E-Mail, um die Umfrage zu starten.

Bis Montag, 11. September, um 9 Uhr können Sie an der Umfrage teilnehmen.

Die Ergebnisse dieser Umfrage veröffentlichen wir am Dienstag, 19. September im NDR Programm. Alle Ergebnisse finden Sie auch unter ndr.de/ndrfragt.

Was ist #NDRfragt?

#NDRfragt ist die Umfrage- und Dialogplattform des NDR für die Menschen im Norden. Melden Sie sich an und erhalten Sie regelmäßig Einladungen zu neuen Umfragen per E-Mail! Das #NDRfragt-Team wertet die Ergebnisse aus und der NDR berichtet in seinen Programmen darüber. So wird das, was Sie denken und meinen, Teil der politischen und gesellschaftlichen Debatte.

