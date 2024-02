Komm in unsere NDR 2 Feedbackgruppe!

NDR 2 könnt ihr nicht nur im Radio erleben: Uns gibt es auch auf Facebook, Instagram und auf ndr2.de. Damit wir euch auch digital genau das anbieten können, was euch interessiert, möchten wir euch gerne in unsere Feedbackgruppe einladen. Dort befragen wir euch zu eurer Meinung rund um Inhalte und Themen, die bei uns in Arbeit sind. Wir möchten von euch wissen: Wie gefällt euch dieser Post? Interessiert euch das Thema? Würdet ihr es euch als Video anschauen? Was können wir besser machen?

Warum möchten wir das von euch wissen? Weil wir Inhalte machen wollen, die euch auf den NDR 2 Digital-Kanälen gefallen und deshalb fragen wir euch!

Wie läuft das ab und wie hoch ist der Aufwand?

Das Ganze läuft über die Story-Funktion in unserem Instagram-Kanal. Der zeitliche Aufwand für euch: Etwa einmal pro Woche für jeweils fünf bis zehn Minuten.

Und wie kann man mitmachen? Einfach unser Formular ausfüllen und an uns schicken! Wir melden uns über Instagram per DM bei euch und laden euch in die Gruppe ein.

Deine Daten Name, Vorname: * Bist Du...? : weiblich männlich divers Verrätst du uns dein Alter?: Wohnort: Was ist dein Schulabschluss? : Was ist dein aktueller Beruf? : Wie lautet dein insta-Name? (für die Kontaktaufnahme): Wie oft nutzt du Social Media?: täglich wöchentlich seltener Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Hinweise zum Datenschutz

Hier erfährst du, wie wir mit den Daten umgehen, die du uns übermittelst, wenn du an unserer Feedbackgruppe bei Instagram teilnimmst.

Wir verarbeiten verschiedene personenbezogene Daten von dir, das sind der Instagram-Name für den Kontakt, aber auch Angaben zu Geschlecht, Alter, Wohnort, Bildungsabschluss und Beruf, weil es für uns wichtig ist, die Testgruppe breit gefächert aufzustellen. Verantwortlich für diese Verarbeitung ist der Norddeutsche Rundfunk.

Diese Daten werden von uns nur für den Zweck der Durchführung der Feedbackgruppe verarbeitet, für die du dich gemeldet hast. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung deiner Daten ist deine Einwilligung (Art.6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DSGVO).

Die Daten werden nicht für andere Zwecke verarbeitet und auch nicht an Dritte außerhalb des Norddeutschen Rundfunks weitergegeben, andernfalls erhältst du hierfür vorab eine entsprechende Information mit der Bitte um Zustimmung. Zugriff auf die Daten haben auch nur die Menschen in unserer Redaktion, die die Feedbackgruppe betreuen/moderieren und die das Feedback auswerten.

Du kannst jederzeit deine Mitwirkung an der Testgruppe beenden und damit auch dein Einverständnis für die weitere Datenverarbeitung widerrufen. In diesem Fall werden deine personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht. Wenn du deine Teilnahme beenden und das unmittelbare Löschen deiner Daten erreichen möchtest, kannst du uns eine entsprechende Direktnachricht über Instagram zukommen lassen.

Die Daten von Teilnehmern der Gruppe werden außerdem auch dann gelöscht, wenn sie sich über einen längeren Zeitraum von 6 Monaten an Feedbackrunden nicht mehr beteiligen oder wenn die Feedbackgruppe beendet wird.

Hier gelangst du zur allgemeinen Datenschutzerklärung des NDR, in der du dich z.B. ausführlich über sämtliche Rechte, die dir als Betroffener nach der DSGVO zustehen, informieren kannst. Dort findest du auch die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten des Norddeutschen Rundfunks.