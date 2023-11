Stand: 29.11.2023 11:16 Uhr Betrüger geben sich als NDR 2 aus: Achtung, Fake! von Sascha Sommer & Anne-Mareike Täschner

In eigener Sache: Betrüger bei Facebook haben es gerade auf einige unserer Postings abgesehen. Mit Hilfe von Fake-Accounts, die sehr echt aussehen, versprechen sie in unserem Namen Gewinne. Bitte geht nicht darauf ein und unterstützt uns, die Betrüger zu stoppen!

Bereits seit einiger Zeit gibt es ein vermehrtes Aufkommen von Fake-Accounts bei Facebook. Nun erleben wir von NDR 2 eine neue Welle von Fake-Accounts und Bots, mit denen Betrüger einige unserer Beiträge attackieren und unter den Posts auf eure Kommentare reagieren. Dabei nutzen sie sowohl unseren Namen als auch unser NDR 2 Logo als Profilbild und versprechen euch in unserem Namen Gewinne. Aktuell werden vor allem ältere Facebook-Beiträge von uns sehr aggressiv attackiert.

WICHTIG: Diese Gewinne haben nichts mit uns zu tun. Bitte geht nicht darauf ein, klickt nicht auf die Profile oder auf Links der Betrüger und gebt nirgendwo eure persönlichen Daten an! Achtet immer darauf: NDR 2 hat auf jeder Plattform, auf der wir offiziell vertreten sind, verifizierte Accounts mit dem blauen Haken. Fragt euch auch: Warum sollten wir auf einmal unter einem vielleicht sehr alten Posting ein Gewinnspiel starten, obwohl wir das noch nie gemacht haben und warum sollten wir eine Mischung aus Deutsch und Englisch sowie komische Zeichenkombinationen aus dem Rautezeichen (#) oder Unterstriche (_) verwenden, wenn wir mit euch schreiben? Seid skeptisch und vorsichtig, schreibt uns im Zweifel lieber an.

Gewinnspiele gibt es bei NDR 2 ausschließlich in unserem Radioprogramm oder auf unseren eigenen Kanälen - zum Beispiel in der NDR 2 App oder hier auf unserer Homepage.

Wie geht NDR 2 mit der Situation um?

Erfahren wir von solchen Accounts, kümmern wir uns bei NDR 2 sofort darum. Unser Community-Management gibt sein Bestes, die Fake-Accounts zu blockieren, zu melden und die Fake-Kommentare zu entfernen. Außerdem posten wir unter betroffene Beiträge, um euch zu warnen.

Was könnt ihr als NDR 2 Community tun?

Auch ihr könnt uns helfen, indem ihr entsprechende Fake-Accounts direkt an Facebook meldet, wenn ihr sie seht - damit sie von Meta hoffentlich schnell gelöscht werden.

Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns einen kurzen Hinweis als Direktnachricht bei Facebook, Instagram oder über die NDR 2 App schickt, wenn euch etwas verdächtig vorkommt. Vielen Dank an alle, die so aufmerksam waren und dies in den vergangenen Wochen schon getan haben!

