Stand: 05.09.2024 19:00 Uhr NDR 2 Spezial: Nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen: Alles nur Protest?

Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen: Die AfD erreicht in beiden Ländern mehr als 30 %, und auch die recht junge Partei BSW wird auf Anhieb zweistellig.

Warum stoßen diese Parteien auf immer mehr Zuspruch? Wählen aus Wut? Was die Menschen in Thüringen und Sachsen von der Politik erwarten und wie sie die Wahlergebnisse bewerten, darüber sprechen wir im NDR 2 Spezial am Donnerstagabend von 19 bis 20 Uhr.

Moderation: Julia Faltermeier

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | NDR 2 Spezial - Das Thema | 05.09.2024 | 19:00 Uhr