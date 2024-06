Julia Faltermeier

Geburtsdatum: 25. Oktober 1998

Geburtsort: Osnabrück (bin aber ein Hessen-Kind)

Bei NDR 2 seit: Mai 2024

Bei NDR 2 präsentiere ich... die Nachrichten, das NDR 2 Update und das NDR 2 Spezial.

Mein stärkster Moment: Wenn ich es schaffe, aus einem Glas/einer Flasche zu trinken und nicht zu kleckern.

Mein schwächster Moment: Wenn ich jedes Mal wieder aufs Neue unterschätze, wie viel Zeit ich zwischen Aufstehen und dem Weg zur Arbeit brauche und dann in komplette Eile verfalle.

Nicht verzichten kann ich auf: frisch geduscht ins Bett gehen, vor dem Schlafen dreimal meinen Wecker kontrollieren und meine Kontaktlinsen.

Meine Welt wäre noch schöner: mit Meer direkt vor meiner Tür. Und gelaserten Augen.

Wenn ich nicht im Studio stehe, bin ich am liebsten... ..tanzend in meiner Küche mit lauter Musik (Grüße an meine Nachbarn).

Noch was? Freu‘ mich, hier zu sein! ☺