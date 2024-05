NDR 2 Spezial - Das Thema: Der Podcast „Wir Fußball-Weltmeister - auf der Suche nach 2014" Was hat der WM-Titel vor 10 Jahren in Brasilien mit seinen Siegern gemacht? Warum waren viele der Weltmeister nicht die glücklichsten Menschen der Welt? Welche Probleme hatten sie?

Im NDR 2 Spezial spricht Sportreporter Martin Roschitz über seine Begegnungen mit Jogi Löw, Mario Götze, Per Mertesacker, Bastian Schweinsteiger und Thomas Müller. Mit Benedikt Höwedes, dem heimlichen Helden der WM, fährt er nochmal nach Brasilien. Es geht um persönliche Herausforderungen und die drängende Frage: Warum ist das deutsche Nationalteam nach 2014 so abgestürzt? Der neue Podcast „Wir Weltmeister - auf der Suche nach 2014“ im "NDR 2-Spezial - Das Thema" am Dienstag, 07. Mai, um 19 Uhr.

Moderation: Moritz Cassalette