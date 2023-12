NDR 2 Tannen-Tinder: Ein Herz für krumme Weihnachtstannen! Stand: 04.12.2023 15:48 Uhr Sie sind schräg, haben abgebrochene Äste oder gleichen mehr einem Busch als einer Weihnachtstanne: In diese norddeutschen Bäume verliebt man sich vielleicht gerade deshalb auf den ersten Blick. "Matcht" diese besonderen Gewächse beim NDR 2 Tannen-Tinder und holt sie euch nach Hause!

Dieses Jahr haben wir wieder fünf Prachtexemplare für euch. Teilweise wurden sie vom Trecker überfahren und haben dadurch eine "leichte" Skoliose entwickelt oder wurden durch sitzende Vögel in ihrer Spitze beraubt. Aber das macht alles nichts: Denn diese Bäume haben Herz und Charakter!

Um ein Baum zu ergattern, widmet ihr ein kleine Liebeserklärung an euren Traum-Baum und schickt uns diese als Text oder Sprachnachricht über die NDR 2 App. Wenn der Baum euch aussucht, werden Jessica und Hardeland aus dem NDR 2 Nachmittag die frohe Nachricht überbringen. Und damit die Bäume nicht alleine den weiten Weg in euer Wohnzimmer antreten müssen, wird NDR 2 Reporter Jelto Ringena sie begleiten.

Das sind die diesjährigen Kandidaten und Kandidatinnen:



Der Flitzebogen-Ferdinand

Die stufige Stefanie

Die gebogene Gertrud

Der spezielle Schorsch

Der kugelige Kurt

Swipt euch hier durch die Tannenbäume und findet euer Match!

Alle Tannen wuchsen acht Jahre lang in Schmalfeld bei Bad Segeberg in Schleswig-Holstein. Vielen Dank an "Weihnachtsbäume Holstein" für die Unterstützung.

Hinweis: Teilnahme ab 18 Jahren, Mitarbeiter*innen des NDR und ihre Angehörigen können nicht mitmachen. Darüber hinaus ist dies ein Gewinnspiel mit Augenzwinkern. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Dort finden sich auch Hinweise zum Datenschutz.

