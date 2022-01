Jelto Ringena

Geburtsdatum: 20. März 1996

Geburtsort: Emden

Bei NDR 2 seit: Jui 2021

Bei NDR 2 hört ihr mich: Immer wieder zwischendurch. Mal mit bunten Themen und mal in den Nachrichten.

Mein stärkster Moment... war, als ich es für wenige Sekunden geschafft habe, auf einer Gymnastikrolle zu balancieren und dabei zu jonglieren. Es ist nichts kaputt gegangen und ich hab mir nicht weh getan 😊

Mein schwächster Moment: Während der Schulzeit habe ich den Deckel von meinem Stift verschluckt habe und wurde mit dem Rettungsdienst abgeholt. Aber keine Sorge, ist nichts Schlimmes passiert. War nur peinlich.

Nicht verzichten kann ich auf... Croissant nach dem Aufstehen, zwischendurch viel Früchtetee (Aber nur den Waldfrüchte-Tee von einer ganz bestimmten Marke!) und drei Fragezeichen zum Einschlafen.

Meine Welt wäre noch schöner... mit einem großen Garten mitten in der Stadt und tropischem Wetter in Norddeutschland.

Wenn ich nicht im Studio stehe, bin ich am liebsten… am Herd! So wie sich das gehört!

Noch was? Nö. Eigentlich nicht. Es sei denn Euch brennt noch was auf der Seele. Dann fragt mich gern bei Insta.