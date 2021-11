Stand: 02.11.2021 11:30 Uhr Allgemeine Teilnahmebedingungen für NDR 2 Gewinnspiele

Sofern wir nicht für ein Gewinnspiel besondere Teilnahmebedingungen auf unserer Website veröffentlicht haben, gelten für die Teilnahme an von NDR 2 veranstalteten Gewinnspielen die folgenden allgemeinen Teilnahmebedingungen. Mit ihrer Teilnahme erkennen alle Teilnehmer/innen diese Bedingungen an und verpflichten sich, erforderliche Angaben korrekt nach bestem Wissen zu machen. Bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen sind wir berechtigt, die jeweilige Teilnahme auszuschließen.

1. Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind nur natürliche Personen ab 18 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter/innen des NDR und seiner Tochtergesellschaften sowie deren Angehörige.

2. Gewinnspielmodus

Das Gewinnspiel wird im Programm und/oder online auf der Website bzw. der NDR 2 App und/oder auf einer NDR 2 Präsenz in den sozialen Medien (bes. Facebook, Instagram) vorgestellt.

Hinweis: Aus technischen Gründen kann die Ausstrahlung des NDR 2 Programms via Internet (Livestream) im Vergleich zum Antennensignal zeitverzögert erfolgen, dies kann ggf. die Gewinnchancen beeinträchtigen.

3. Teilnahme

Bei Anrufgewinnspielen erfolgt die Teilnahme über die NDR 2 Gewinnspielhotline (01375) 95 10 95 (Festnetzpreis 14 Cent pro Anruf, aus den Mobilfunknetzen kann es deutlich teurer werden). Wenn dies nicht ausdrücklich anders im NDR 2 Programm angegeben wird, gilt grundsätzlich das Zufallsprinzip bei der Auswahl der Teilnehmer/innen. Im Übrigen, insbesondere bei Online-Gewinnspielen, entscheidet das Los oder der anderweitig gesondert bekannt gegebene Mechanismus, z.B. ein Online-Voting, das Posten von Kommentaren auf der Facebook-Fanpage etc. über die Gewinner/innen. Online-Gewinnspiele enden zum jeweils angegebenen Zeitpunkt.

Bei Gewinnspielen im On-Air-Programm ist die jeweilige Spielrunde beendet, sobald das Ende des Gewinnspiels im Programm kommuniziert wird. Wenn dies z.B. durch das Senden eines Gesprächs zwischen Moderator/in und Mitspieler/in geschieht, so kann dieses Gespräch eventuell leicht zeitversetzt ausgestrahlt sein, maßgeblich hierfür sind programmgestalterische Belange. Ob eine gestellte Aufgabe gelöst ist, entscheiden unsere Moderator/innen verbindlich.

Für online bereitgestellte Gewinnspiele, auch in der NDR 2 App, gilt der jeweils angegebene Teilnahmezeitraum. Relevant ist der Eingang der Teilnahme bei uns. Dabei haftet der NDR nicht für mögliche Einschränkungen bei Internetverbindungen, die ggf. eine fristgemäße Teilnahme verhindern.

Soweit ein Gewinnspiel über die NDR 2 Facebook-Fanpage durchgeführt wird, gilt ergänzend: Dieses Gewinnspiel wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert und steht auch im Übrigen in keiner Verbindung zu Facebook. Sämtliche Informationen, die anlässlich der Teilnahme an Gewinnspielen übermittelt werden, werden vom Teilnehmer selbst und nicht von Facebook bereitgestellt. Der Teilnehmer erklärt, wegen der Teilnahme am Gewinnspiel keine Ansprüche gegen Facebook geltend zu machen.

4. Kosten

Soweit dies nicht ausdrücklich anders angegeben ist, gilt: Sofern das Gewinnspiel per Online-Teilnahme erfolgt, fallen neben den individuellen Verbindungskosten keine gesonderten Kosten für die Teilnahme an. Für die telefonische Teilnahme über die NDR 2 Gewinnspielhotline fallen im Festnetz 14 Cent pro Anruf an, aus den Mobilfunknetzen kann es, je nach Mobilfunkvertrag, deutlich teurer werden, auch kann eine Teilnahme mit dem Handy nicht möglich sein. Eine Teilnahme aus ausländischen Netzen ist in aller Regel generell nicht möglich.

5. Benachrichtigung der Gewinner/innen

Die Benachrichtigung der Gewinner/innen erfolgt per Email, Telefon oder Online. Ist für den Gewinn die vorherige Lösung einer Aufgabe maßgeblich, wird die Auflösung je nach Art des Gewinnspiels on Air und/oder online im Anschluss an die Beendigung des Spiels bekannt gegeben.

Im Gewinnfall informieren wir die Teilnehmer/innen unter Verwendung der im Rahmen der Teilnahme angegebenen Kontaktdaten. Sofern ein Gewinnspiel nicht direkt im NDR 2 Programm beendet wird, gilt: Können wir den/die Teilnehmer/in aus von den Teilnehmer/innen zu vertretenden Gründen innerhalb von drei Werktagen nicht erreichen, verfällt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird unter den verbliebenen Teilnahmen erneut verlost.

Wenn dies nicht ausdrücklich anders angegeben ist, werden Sachgewinne von NDR 2 innerhalb von vier Wochen per Post verschickt. Ein Umtausch oder eine Barauszahlung des Gegenwerts von Sachgewinnen ist ausgeschlossen.

Tickets für Veranstaltungen (z.B. Konzerte) werden nach Rücksprache mit den Gewinner/innen und je nach Event per Post zugeschickt, über eine Gästeliste direkt am Veranstaltungsort ausgegeben oder in Form eines Gutschein-Codes übermittelt, den die Gewinner/innen erhalten, um die gewonnenen Tickets personalisiert zu buchen. NDR 2 haftet nicht für eventuelle Termin- oder Programmänderungen; ein Anspruch auf Verschiebung, Ersatztermin, Umtausch oder Barauszahlung besteht nicht.

6. Berichterstattung

Die Gewinner/innen erklären sich damit einverstanden, dass im NDR 2 Programm und ggf. im Internet und/oder auf Social-Media-Präsenzen des NDR über das Gewinnspiel berichtet wird und dass in diesem Zusammenhang auch ihre Namen und ggf. Wohnorte genannt werden.

7. Datenschutz

Der NDR behandelt die Daten der Teilnehmer/innen vertraulich und nutzt diese nur für die Durchführung des jeweiligen Gewinnspiels. Eine unberechtigte Weitergabe an Dritte findet ebensowenig statt wie eine Nutzung für Werbezwecke. Wenn Daten an Dritte weitergegeben werden, dann ausschließlich für die unmittelbare Abwicklung des Gewinnspiels. Nach der Abwicklung des Gewinnspiels werden die Daten unverzüglich gelöscht. Weitere Informationen zum Datenschutz im NDR gibt es hier.

8. Rechtsweg

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

9. Mehrfach-Teilnahmen

Nach einem Gewinn bei NDR 2 darf für die Dauer von 90 Tagen nicht mehr an Gewinnspielen von NDR 2 teilgenommen werden. Ausgenommen von dieser Regelung ist das 45-Sekunden-Quiz. Eine Teilnahme ist nur unter dem eigenen, richtigen Namen zulässig. Sollte sich bei der Datenerhebung im Nachhinein eine Zuwiderhandlung herausstellen, verfällt der Gewinn.

Wir behalten uns den Abbruch des Gewinnspiels vor, wenn eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels aus nicht von uns zu vertretenden Gründen nicht mehr gewährleistet ist.