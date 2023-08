Sendedatum: 14.08.2023 06:30 Uhr Das sind eure Lieblings-Urlaubs-Orte im Norden

Warum nach Tahiti, Honolulu oder Miami in den Urlaub fliegen, wenn es hier bei uns in Timmendorfer Strand, Husum oder am Müritz See mindestens genauso schön ist?! Berge und Meer – haben wir alles vor der Haustür!

Wir haben über die Ferienzeit täglich im Programm eure liebsten Urlaubsorte in Norddeutschland gesucht. Der schönste Campingplatz, die schönste Stelle um ins Meer zu springen, der beste Wanderweg oder das kuscheligste Hotel: All das habt ihr uns geschickt.

Von Hörern für Hörer: Alle Tipps findet ihr in dieser Karte:

Karte: Eure liebsten Urlaubsorte im Norden

