Sendedatum: 21.07.2023 05:00 Uhr Wir suchen eure Lieblings-Urlaubs-Orte im Norden

Warum denn nach Tahiti, Honolulu oder Miami in den Urlaub fliegen, wenn es hier bei uns in Timmendorfer Strand, Husum oder am Müritz See mindestens genauso schön ist?! Berge und Meer – haben wir alles vor der Haustür!

Wir suchen eure Lieblingsurlauborte im Norden! Wo macht ihr am liebsten Urlaub? Wo ist es im Norden ganz besonders schön? Der schönste Campingplatz, die schönste Stelle um ins Meer zu springen, der beste Wanderweg oder das kuscheligste Hotel: Wo im Norden verbringt ihr am liebsten Ferien?

Schreibt uns über unserer Formular und schickt uns gerne ein Bild dazu. Mit etwas Glück könnt ihr euren Lieblingsferienort im NDR 2 Morgen mit dem ganzen Norden teilen!

Deine Daten Vorname: * Nachname: * Straße: * Wohnort: * E-Mail: Geburtsdatum: * Telefon: * Deine Nachricht Wo macht ihr am liebsten Urlaub? Wo ist es im Norden ganz besonders schön?: * Dein Foto Schick uns gerne ein Foto von deinem Lieblingsort!: Einverständniserklärung - bitte unbedingt anhaken, wenn du ein Foto mitschickst!: Ich versichere, dass ich an dem eingesandten Foto alle für die geschilderten Veröffentlichungs- und Verbreitungsformen erforderlichen Rechte besitze. Ich bin damit einverstanden, dass das von mir bereitgestellte Foto vom NDR verwendet wird. Darüber hinaus erteile ich meine Zustimmung, dass der NDR das Foto unentgeltlich auch im NDR Fernsehen oder im Internetangebot des NDR nutzt. Zur Nutzung im Internetangebot des NDR ist mir bekannt, dass dieses Angebot weltweit genutzt werden kann. Dritte Personen, die über einen Internetanschluss verfügen, können dieses Foto betrachten, aber auch bearbeiten oder vervielfältigen. Mir ist bekannt, dass der NDR keine Schutzmaßnahmen gegen derartige Gebrauchsformen vorhalten kann. Zudem erteile ich die Zustimmung, dass der NDR im Rahmen der Programmaktion mein Bild in sozialen Netzwerken wie Facebook posten darf. Mir ist bekannt, dass in den sozialen Netzwerken die AGBs des jeweiligen Anbieters gelten und das Dritte mein Bild auch über soziale Netzwerke weiterverteilen können. Datenschutz Hiermit willige ich in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung des NDR ein. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Der NDR 2 Morgen | 21.07.2023 | 05:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Meer und Küste