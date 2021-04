Stand: 12.04.2021 06:00 Uhr Umfrage: Was kann der Deutsche Radiopreis besser machen?

Seit 2010 wird der Deutsche Radiopreis an die besten Talente und für herausragende Leistungen bei privaten und öffentlich-rechtlichen Sendern verliehen. Der Preis ist zur wichtigsten Auszeichnung der Branche geworden - und zu einem spektakulären Show-Event mit deutschen und internationalen Top-Stars.

Radiopreis: Offen für neue Ideen und Vorschläge

Dabei hat sich der Deutsche Radiopreis Jahr für Jahr weiterentwickelt - zum Beispiel mit neuen Preis-Kategorien im Wettbewerb. Wie soll der Deutsche Radiopreis in Zukunft aussehen? Dazu ist Ihre Meinung gefragt - machen Sie mit bei unserer Umfrage und verraten Sie uns, was sie am Deutschen Radiopreis begeistert, was Sie vermissen und was wie besser machen können. Vielen Dank für Ihre Mühe und Ihre Zeit!

Weitere Informationen Bewerbungsstart für den Deutschen Radiopreis 2021 Die Suche nach den besten Stimmen, Reportagen und Podcasts läuft bis Ende Mai. Am 2. September wird der Radiopreis verliehen. mehr