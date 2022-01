Jens Mahrhold

Geburtsdatum: 7. Oktober 1973

Geburtsort: Gronau/Leine

Bei NDR 2 seit: April 2001

Bei NDR 2 moderiere ich: mit Elke Wiswedel den NDR 2 Morgen

Mein stärkster Moment: Wenn ich eine meiner Töchter durch die Fußgängerzone schleppen muss, weil sie keine Lust mehr hat, selbst zu laufen.

Mein schwächster Moment: Wenn die Bayern das Champions-League-Finale vergeigen.

Nicht verzichten kann ich auf: einen anständigen Grill-Abend mit den Nachbarn, langes Frühstücken, Shoppen (Ich weiß schon, ist mehr was für Ilka und Elke, mache ich aber trotzdem gerne ;o)).

Meine Welt wäre noch schöner: ohne Staus vor dem Elbtunnel, Kinder die nicht durchschlafen, Kalorien.

Wenn ich nicht im Studio stehe, bin ich am liebsten ... im Bett, beim Laufen oder irgendwo draußen in einem Café und guck mir die Leute an.

Noch was? Mein Motto für die eher oberflächlichen Typen: "Hauptsache, die Haare liegen". Für alle, die es gerne mit Sinn wollen: "Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen." (John Lennon)

