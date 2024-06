Mit NDR 2 macht der Sommer richtig Spaß! Sendedatum: 24.06.2024 06:15 Uhr Wenn Ihr diesen Sommer zu Hause im Norden verbringt, dann freut euch auf die NDR 2 Sommeraction und gewinnt tolle Preise im NDR 2 Morgen! So wird der Sommer noch schöner...

Los geht's am 24. Juni im NDR 2 Morgen mit Elke und Jens.

Familienspaß, Wellness pur, Festival-Atmosphäre oder großartige Bühnenshow - bis zum 2. August gibt es unter anderem zu gewinnen:



Freier Eintritt & Übernachtung im Heide Park Soltau

Wellness-Kurzurlaub im Vabali Spa Hamburg

Kombi-Tickets für das NDR 2 Papenburg-Festival im September

Freier Eintritt im Hansa Park Sierksdorf

Tickets für die Blue Man Group mit Übernachtung in Berlin

So macht ihr mit

Mitmachen ist ganz einfach: Wenn unsere Moderator*innen im NDR 2 Morgen dazu aufrufen, dass ran an's Telefon:

(01375) 95 10 95 (14 Cent pro Anruf)

Mit ein bisschen Glück* landet ihr direkt bei Elke und Jens im Studio - wenn ihr jetzt noch eine kurze Spielrunde erfolgreich absolviert, habt ihr gewonnen! Wir spielen mit euch unter anderem:

"Ding Dong": Wir stellen euch vier Fragen: Auf die erste antwortet ihr mit „DingDong“. Auf die zweite Frage gebt ihr die Antwort der ersten Frage. Frage drei beantwortet ihr mit der Lösung von Frage zwei usw.

Klingt komplizierter als es ist – einfach ein bisschen konzentrieren, dann klappt das!

"Stadt, Land, Fluss? - Nicht ganz!" Ihr bekommt einen zufälligen Buchstaben zugelost und habt 15 Sekunden Zeit, um vier Begriffe in vier verschieden Kategorien zu finden (z.B. Grund fürs Zuspätkommen, was findet man unterm Bett, Hunderasse, was isst man beim Picknick...).

"Drei gewinnt" - Welches ist das Lieblingseis der Deutschen? Wo verbringt der Norden am liebsten seine Ferien? Ihr gewinnt, wenn ihr innerhalb von 15 Sekunden die drei statistisch am häufigsten gesagten Antworten nennt.

*Aus allen eingehenden Anrufen wird ein/e Teilnehmer*in per Zufallsprinzip ausgewählt. Teilnahme ausschließlich telefonisch. Umwandlung der Gewinne in Geld ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Darüber hinaus gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen.

Transparenzhinweis: Drei Preise (Kurzurlaube bzw. Ausflug) werden uns zur Verfügung gestellt von der Heide-Park Soltau GmbH, der HANSA-PARK Freizeit- und Familienpark GmbH & Co. KG sowie der Vabali Spa Hamburg GmbH & Co. KG.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Der NDR 2 Morgen | 24.06.2024 | 06:15 Uhr