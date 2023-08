Campingplatz am Tankumsee in Isenbüttel

Mein Lieblingsurlaubsort im Norden: Campingplatz am Tankumsee in Isenbüttel

Auf dem Campingplatz Tankumsee in Isenbüttel bei Hannover ist es für Gross & Klein einfach nur schön. So dicht am See kann jeder seinen Urlaub gestalten wie er möchte. Es gibt eine Surfschule, einen Kletterturm, man kann Tretboot fahren und vieles mehr.

Einfach klasse auch die Unterteilung des Sees. Baden mit DLRG Überwachung, Angelzone, Hundestrand alles möglich.

Die Betreiber sind sehr zuvorkommend und sehr freundlich. Sie backen morgens frische Brötchen und sorgen im Kiosk für die kleinen Bedürfnisse zwischendurch. Auch der Italiener am Platz hat eine Speisekarte von Pommes für die Kleinen oder Frutti di Mare für die Großen.

Alles in einem ein wunderschöner Platz um in Niedersachsen Urlaub zu machen. Ich liebe es dort zu sein.

NDR 2 Hörerin Ulrike