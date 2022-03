Sendedatum: 10.03.2022 06:00 Uhr Kurt Krömer & viele andere: Gibt es Hilfe bei Depressionen?

Das Wort "Volkskrankheit" hört man oft, wenn von Depressionen die Rede ist. Viele Menschen leiden unter depressiven Phasen, unter dauerhafter Traurigkeit und sind antriebslos, für manche ist die Depression lebensgefährlich. Auch viele Promis berichten davon - Nora Tschirner etwa, Lady Gaga, Wincent Weiss oder Nicole Kidman, um nur wenige Beispiele zu nennen. Torwart Robert Enke oder DJ Avicii setzen ihrem Leben ein Ende. Harald Schmidt beschäftigt sich in einem Podcast mit dem Thema.

Auch Comedian Kurt Krömer berichtet von seinen Depressionen - in dem Buch "Du darfst nicht alles glauben, was du denkst", das am 10. März erscheint. Darüber hat er mit Elke und Jens aus dem NDR 2 Morgen gesprochen - wir senden am Donnerstag das Interview.

Hier haben wir weitere Informationen und Hilfsangebote zusammengestellt.

