Burhave an der Nordseeküste

Ich liebe den Urlaub an der Nordseeküste in Burhave!

Es gibt einen lebhaften Strand und abseits davon wunderbare Wege am Meer entlang.

Man kann links am Meer zum idyllischen Krabbenfischereihafen Fedderwardersiel und zum Langwarder Groten mit seinem Steg in die Salzwiesen oder nach rechts am einsamen Spazierweg am Meer entlang wandern. Dort kann man über die Deiche mit Schafen hinweg gucken und durch die Vogelschutzzonen gehen.

Burhave ist der Platz um entspannt das Meer zu genießen und dem Welthandel mit dem richtig großen Schiffen zuzusehen.

NDR 2 Hörer Hubert