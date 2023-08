Sendedatum: 14.08.2023 06:00 Uhr Campingplatz Heidkoppel an der Ostsee

Mein Lieblingsurlaubsort im Norden: Campingplatz Heidkoppel!

Hallo, mein Lieblingsplatz im Norden ist der Campingplatz Heidkoppel in der Kieler Bucht am Schönberger Strand. Wir kommen aus Kalletal, das liegt in NRW. Aber wir haben dort seit 1995 einen Dauercampingplatz.

Und warum ist es da so schön? Weil es dort den besten Sandstrand weit und breit gibt. Und die Sonnenuntergänge am Kieler Leuchtturm, die können in der Karibik nicht besser sein. Naja, und Kalifornien liegt auch gleich um die Ecke...

NDR 2 Hörerin Dirk

14.08.2023