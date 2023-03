Sendedatum: 19.02.2017 07:40 Uhr Einfach mal raus mit NDR 2: Gewinnbeschreibungen

Usedom/Zinnowitz

Familienurlaub direkt an einem wunderbaren Strand auf Usedom: Wir haben zweimal das TUI KIDS CLUB Hotel Baltic*** in Zinnowitz im Programm. 3 Übernachtungen für 2 Erwachsene und 2 Kinder (bis 12 Jahren) inkl. Halbpension. Vielseitiges Kinder- und Jugendprogramm in unterschiedlichen Altersgruppen, dazu ein umfangreicher Spa- und Wellness-Bereich.

Linstow

Eintauchen in tropische Wasserwelten - mitten in der Mecklenburger Seenplatte: Zweimal könnt ihr bei uns den TUI KIDS CLUB Van der Valk in Linstow**** buchen - für 2 Erwachsene (4 Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive Halbpension) oder für max. 6 Personen (4 Übernachtungen im Ferienhaus inkl. Frühstück)! In jedem Fall dabei: freier Eintritt ins tropische Bad. Beste Erholung im Erlebnisbad mit Außenwildwasserbahn und abwechslungsreichen Freizeitmöglichkeiten - auch für die Kinder.

Usedom/Trassenheide

Zwischen Ostsee, Dünen, Küstenwald und weiten Wiesen im Hinterland gibt es Entspannung pur für die ganze Familie: 2 x haben wir TUI SUNEO Kinderresort Usedom**** im Angebot - mit 3 Übernachtungen für 2 Erwachsene und Kinder (bis 12 Jahren). All Inclusive - mit einem vielseitigen Speisenangebot der WorldCuisine, verschiedenen Sportangeboten und internationalem Abend-Entertainment.

Fleesensee

Aktivurlaub mit Wassersport und Abschalten in der Idylle der Mecklenburger Seenplatte - das geht im ROBINSON Fleesensee****. Wir verlosen 1x 3 Übernachtungen für 2 Erwachsene und 2 Kinder (max. 11 Jahre alt) inklusive Vollpension. Der große WellFit-Spa-Bereich lockt mit Hallenbad, Außenpool, Sauna und Beautyanwendungen - und wer Golf spielt, findet fünf Golfplätze in unmittelbarer Nähe.

Sylt/Rantum

Bucht bei uns Nordseefeeling pur auf der legendären Ferieninsel Sylt! 3 x haben wir das TUI BLUE Sylt**** im Programm: 3 Übernachtungen für 2 Erwachsene inkl. Halbpension im bestens ausgestatteten Appartement. In Rantum ist Sylt am schmalsten - das Wattenmeer auf der einen und die Nordsee auf der anderen Seite fußläufig! Mit Wellnessbereich (inklusive Innenpool), Fitnesscenter und Sportkursen gibt es Entspannung bei jedem Wetter im einzigartigen Nordseeklima.

Rostock-Warnemünde

Legendär ist auch der Ostseeurlaub in Warnemünde! Bei uns gibt es 2 x Check-in in die Yachthafenresidenz Hohe Düne***** mit 3 Übernachtungen für 2 Erwachsene und 2 Kinder bis 15 Jahren. Inkl. Frühstück - und einmaliger Lage direkt am kilometerlangen, feinkörnigen Sandstrand und am Yachthafen. Und falls es doch mal regnet: Der Wellnessbereich mit 4.200 qm, Indoor-Pool, 7 Saunen, Beautycenter sowie die sechs verschiedenen Restaurants im Hotel lassen keine Langeweile aufkommen.

Berlin

Ihr fahrt nach Berlin! Mitten drin am Wittenberger Platz haben wir für euch 3 x das RIU Plaza Berlin**** klargemacht. Zu gewinnen sind 3 Übernachtungen für 2 Erwachsene inkl. Frühstück. Ein paar Schritte nur bis zum Ku'damm und zum berühmten Kaufhaus KaDeWe und einigen Musicaltheatern, dazu ein toller Blick über die Hauptstadt - Shopping-Alarm und Großstadtfeeling total!



