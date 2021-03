"Friday Night Live" - die Online-Show mit Elke & Jens Sendedatum: 26.03.2021 19:00 Uhr Die Hits von Alvaro Soler, lachen mit NDR 2 Comedian Andi Altenburg, Elke Wiswedel & Jens Mahrhold Fragen stellen: Jetzt bewerben für die dritte "Friday Night Live"-Online-Show am 26. März!

15 NDR 2 Gewinner werden wieder direkt zugeschaltet - alle anderen können sich die zweite Friday Night Live mit Elke & Jens hier im Live-Videostream anschauen. Im Anschluss gibt es die komplette Show als Mitschnitt.

VIDEO: YouNotUs bei Friday Night Live mit Elke & Jens im Februar (64 Min)

Am 26. März: Alvaro Soler und Andreas Altenburg zu Gast

Dass uns Alvaro Soler mit wunderbaren Sommerhits wie "El mismo sol" oder "La cintura" versorgt, ist bekannt. Dass er fünf Sprachen spricht, schon in Barcelona, Tokio und Berlin gelebt hat und in mehreren europäischen Ländern ein Fernsehstar ist (unter anderem auch in Italien), ist vielleicht noch nicht so bekannt. Alvaro Soler ist nicht nur ein ungemein angesagter Musikkünstler, sondern auch ein vielseitiger Mensch, der ganz verschiedene Kulturen vereinigt. Elke & Jens freuen sich sehr, den 30-jährigen Shooting-Star bei "Friday Night Live" auf der Bühne zu haben - als Sänger und als Gesprächspartner!

Diesen Mann gibt es bei NDR 2 gleich viermal: Andreas Altenburg ist Rosi Freese, Bianca Freese, Sven Freese und Heiko Postel - und das seit über 1.400 Folgen "Wir sind die Freeses"! "Können wir nicht mal eine ganz normale Familie sein?" Auf keinen Fall! Unglaublich, wie der NDR 2 Comedian immer um 7.17 Uhr im NDR 2 Morgen die Tücken des Alltags auf den Punkt bringt - wie schon früher bei "Frühstück bei Stefanie". Dazu kommt: Auch live gibt Andi Altenburg die Freeses perfekt (mit ein bisschen technischer Unterstützung). Diese Friday Night Live ist allein deshalb für echte Freeses-Fans ein Muss!

Gelungene Premiere

Elke & Jens aus dem NDR 2 Morgen haben am 22. Januar zum ersten Mal 15 NDR 2 Hörerinnen und Hörer eingeladen - zu einer virtuellen Online-Show. Sie konnten Fragen stellen, ins Gespräch kommen, bei Spielen mitspielen, neue Bosse-Songs unplugged hören und über Atze lachen. Bei der zweiten Ausgabe am 26. Februar waren YouNotUs mit Kelvin Jones und Niila dabei - und Comedian Ingo Appelt zugeschaltet - beide Male war's ein rundum toller Abend!

Ihr wollt bei der dritten Ausgabe am 26. März dabei sein? Dafür könnt Ihr Euch bereits jetzt bewerben - mit dem Formular auf unserer Webseite!

Teilnahme via "Big Blue Button" Für die Teilnahme an der "Friday Night live" mit Elke & Jens reichen ein aktueller Browser sowie Rechner, Laptop, Tablet oder Smartphone mit Kamera und Mikro. Die virtuelle Show läuft über das Online-Meeting-Tool "Big Blue Button".

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Der NDR 2 Abend | 26.03.2021 | 19:00 Uhr